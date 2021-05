Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une terrible bataille attend l'OM pour cette piste à 20M€ !

Publié le 9 mai 2021 à 16h10 par K.V.

À la recherche d'un milieu de terrain à recruter au cours du prochain mercato, Pablo Longoria aurait contacté Yves Bissouma, mais la concurrence est rude. Peut-être trop rude même...

Pablo Longoria ne cesse de multiplier les pistes en vue du prochain mercato estival. Alors que l'Olympique de Marseille pourrait perdre de nombreux éléments, dont les contrats et les prêts expirent en juin prochain, des renforts à moindre coût sont attendus à tous les postes. C'est notamment le cas au milieu de terrain, pour lequel Pablo Longoria aurait notamment ciblé Amine Adli. Mais, ce dimanche, The Sunday Times révèle qu'il aurait également contacté un certain Yves Bissouma, ancien du LOSC, qui aurait demandé à quitter Brighton, où il évolue depuis 2018. En plus des 20M€ demandés par le club anglais, une autre mauvaise nouvelle pourrait plomber les espoirs de l'OM.

Une concurrence démentielle !