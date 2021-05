Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette grande annonce sur les plans de Longoria cet été !

Publié le 9 mai 2021 à 15h10 par K.V.

Face à la vague de départs qui risque de déferler sur l'Olympique de Marseille, les dirigeants ne ferment aucune porte en terme de recrutement.

À l'aube d'un mercato estival qui s'annonce des plus mouvementés, l'Olympique de Marseille s'est penché sur de nombreux dossiers. Amine Adli, Thiago Almada, Alban Lafont ou encore Sebastian Villa font partie des profils qui figureraient dans les petits papiers des dirigeants de l'OM. Pour rappel, ces derniers aimeraient renforcer l'effectif du club olympien, tout en réalisant de bonnes affaires et ce, sans se ruiner. Mais alors, quels sont les postes prioritaires pour lesquels l'OM envisage de recruter ?

L'OM veut se renforcer à tous les postes