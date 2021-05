Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un échec colossal se confirme pour Sampaoli !

Publié le 9 mai 2021 à 10h45 par K.V.

Courtisé par Jorge Sampaoli, qui rêverait de le voir évoluer à l'Olympique de Marseille, Arturo Vidal ne verrait pas les choses du même oeil. Loin de là.

Depuis son arrivée sur le banc de l'Olympique de Marseille, en février dernier, Jorge Sampaoli a imposé ses choix et ses volontés, notamment pour le prochain mercato. À savoir que le technicien argentin aurait la volonté de recruter un certain Arturo Vidal. Proches, les deux hommes ont déjà collaboré en sélection du Chili. Malgré cette bonne entente, Arturo Vidal ne se verrait pas rejoindre l'OM. Selon les informations dévoilées par Sport Mediaset , Arturo Vidal aurait même reçu une offre de l’OM et le joueur de l’Inter Milan, sous contrat jusqu’en juin 2022, aurait décliné cette proposition. Et la tendance semble se confirmer encore davantage.

Les exigences de Vidal ? Inaccessibles pour l'OM !