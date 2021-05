Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s'attaque à un nouveau dossier à 20M€ !

Publié le 9 mai 2021 à 14h45 par K.V.

Désireux de renforcer l'entrejeu de l'Olympique de Marseille au cours du prochain mercato, Pablo Longoria aurait ciblé un énième profil.

Alors qu'il va sans aucun doute devoir repartir d'une feuille presque blanche en vue de la saison prochaine, Pablo Longoria ne se fixe aucune limite en terme de recrutement. Du moins, en ce qui concerne le nombre de pistes qu'il scrute de près, car l'Olympique de Marseille demeure limité financièrement. Pour faire face aux nombreux départs qui se profilent, le président de l'OM serait à la recherche de renfort à tous les postes. À commencer par le milieu de terrain. Après avoir sondé Amine Adli notamment, Pablo Longoria aurait également contacté un autre milieu, en provenance de l'Angleterre cette fois.

Un ancien Lillois à 20M€ !