Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pourquoi l’arrivée de Vidal n’est pas impossible pour Sampaoli...

Publié le 9 mai 2021 à 15h30 par A.C.

Ancien joueur de Jorge Sampaoli au Chili, Arturo Vidal serait dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Mais son arrivée est-elle vraiment possible ?

Avec le mercato estival qui ouvrira ses portes dans un peu plus d’un mois, on s’active du côté de l’Olympique de Marseille. Déjà, on a connu la fin du feuilleton Florian Thauvin cette semaine. Alors que nous avons révélé sur le10sport.com que Pablo Longoria souhaitait le garder, l’ailier de 28 ans a décidé de quitter l’OM pour s’engager en faveur des Tigres. Là-bas, Thauvin retrouvera André-Pierre Gignac, devenu une véritable idole des supporters mexicain. Mais qui pourrait le remplacer à l’OM ? Si Longoria veut le remplacer poste pour poste, il pourrait se tourner vers Sebastian Villa. Sous contrat avec Boca Juniors, le Colombien serait très apprécié par Jorge Sampaoli, qui semble s’impliquer toujours plus dans le mercato de l’OM. Il aurait en effet activé une autre piste avec Thiago Almada, qui selon les informations de RMC Sport aurait donné son accord à l’OM.

Vidal, mission impossible pour l’OM ?

Mais la grande priorité de Jorge Sampaoli semble être Arturo Vidal, qui n’était autre que son premier lieutenant en sélection du Chili. Le problème c’est que Vidal est cher, très cher. Actuellement, le milieu de terrain de l’Inter gagne près de 6,5M€ par an, hors bonus. Un salaire inimaginable pour l’Olympique de Marseille, qui semble avoir appris de ses erreurs après l’échec Kevin Strootman. Ce dimanche, La Provence explique d’ailleurs que Vidal souhaiterait disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, tout en gardant un salaire proche de ce qu’il touche actuellement à l’Inter. Autant dire que c’est impossible pour l’OM, qui pourrait se rabattre sur d’autres renforts au milieu.

L’Inter veut libérer Vidal de son contrat !