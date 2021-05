Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une clause secrète dans le contrat de Neymar ?

Publié le 10 mai 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que le PSG a annoncé la prolongation de Neymar jusqu'en 2025, une option pour une saison supplémentaire aurait été incluse dans le nouveau contrat du Brésilien.

« C’est un grand bonheur de prolonger l’aventure au Paris Saint-Germain. Je suis très heureux à Paris. C’est une vraie fierté de faire partie de ce groupe, de travailler avec ces joueurs, ce grand entraîneur et de faire partie de l’histoire de ce club. Je suis donc très heureux de prolonger et j’espère gagner encore beaucoup de trophées ici ». Dans la foulée de l'annonce de sa prolongation, Neymar a affiché sa joie d'étendre son bail au PSG jusqu'en 2025. Et visiblement, le Brésilien pourrait même rester encore plus longtemps à Paris.

Une option dans la contrat de Neymar ?