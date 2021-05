Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se prépare à un très gros échec !

Publié le 10 mai 2021 à 4h30 par T.M.

A la demande de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria travaille pour conserver Pol Lirola et Leonardo Balerdi. Mais face à la complexité de ces opération, l’OM étudierait d’autres options.

Arrivé en cours de saison, Jorge Sampaoli cherchera à bâtir un effectif à son image cet été à l’OM. Et l’Argentin aurait déjà exprimé certaines demandes à Pablo Longoria, parmi lesquelles conserver Pol Lirola et Leonardo Balerdi. Actuellement, l’Espagnol et l’Argentin sont prêtés respectivement par la Fiorentina et le Borussia Dortmund. Pour la saison prochaine, Sampaoli compterait donc construire avec et autour de Lirola et Balerdi et l’OM en a actuellement la possibilité grâce à une option d’achat de 12M€ pour le premier et 14M€ pour le second.

Lirola et Balerdi ou d’autres joueurs ?