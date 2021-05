Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un joli coup avec Lirola !

Publié le 10 mai 2021 à 7h00 par La rédaction

Pol Lirola, 23 ans, est un des chantiers importants de Pablo Longoria et l’OM pour cet été. En effet, si le défenseur prêté par la Fiorentina a montré de belles choses avec l’OM, le montant élevé de son option d’achat fait débat et pousse Marseille à réfelchir sur son cas.

L’OM et ses supporters s’attendent à connaitre un été mouvementé. Entre les fins de contrat et les prêts non conservés, Pablo Longoria fait le ménage au sein du club. Le cas de son défenseur Pol Lirola lui, pose problème. En effet, celui arrivé en prêt avec option d’achat de la Fiorentina a montré des choses prometteuses, mais il dispose d’une option d’achat s’élevant à 12M€, de quoi refroidir l’OM. Pour cela, Pablo Longoria négocierait en ce moment même pour trouver un accord raisonnable avec la Fiorentina.

L’OM négocierait le prix de Lirola

D’après le journaliste Nicolo Schira, Pol Lirola veut rester à l’OM, et de son côté Pablo Longoria et le club négocient avec la Fiorentina pour obtenir une remise sur l’option d’achat du défenseur espagnol. Un accord pourrait donc être trouvé et Pol Lirola deviendrait alors officiellement un joueur de l’OM. Reste maintenant à savoir si l'écurie de Serie A se montrera ouverte sur la question au cours des semaines à venir.