Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ de ce cadre de Sampaoli ne fait plus aucun doute !

Publié le 10 mai 2021 à 5h00 par T.M.

A un an de la fin de son contrat avec l’OM, Boubacar Kamara est sans cesse annoncé sur le départ. Et malheureusement pour les Phocéens, cela devrait bien être une réalité.

Repositionné devant la défense, lui le défenseur central, Boubacar Kamara a fait énormément de bien à l’OM. A 21 ans, le Marseillais est un joueur essentiel pour Jorge Sampaoli, mais l’Argentin pourrait bien devoir faire sans lui la saison prochaine. En effet, Kamara n’a plus qu’un an de contrat et alors qu’il est le joueur le plus bankable à l’OM, Pablo Longoria aura du mal à dire aux offres qui risquent d’arriver cet été. Une catastrophe à laquelle on se préparerait du côté de la Canebière.

Comment assurer la succession de Kamara ?