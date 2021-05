Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les grandes manoeuvres lancées pour cet espoir français ?

Publié le 10 mai 2021 à 7h30 par A.D.

Alors qu'il verrait Raphaël Varane partir cet été, Zinedine Zidane voudrait miser sur Jules Koundé en priorité pour le remplacer. Et pour le crack français du FC Séville, le coach du Real Madrid devrait se frotter à Chelsea et Manchester United, qui auraient déjà approché le joueur.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, Raphaël Varane pourrait prendre le large dès cet été s'il ne trouve pas très vite un accord avec le Real Madrid. Alors que les négociations ne se passeraient pas comme il le désire, Zinedine Zidane verrait son défenseur français prendre le large lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, le coach du Real Madrid serait en quête d'un remplaçant pour pallier le possible départ de Raphaël Varane. Et à en croire AS , Zinedine Zidane aurait déjà trouvé le successeur de son numéro 5 : Jules Koundé. Toutefois, recruter le défenseur du FC Séville ne devrait pas être une mince affaire pour le Real Madrid, car le joueur ne manquerait pas de prétendants, et notamment en Premier League.

Tuchel et Solskjaer ont bougé leurs pions pour Koundé