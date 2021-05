Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prêt à prendre une décision radicale ? La réponse !

Publié le 9 mai 2021 à 22h00 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait faire ses valises dès cet été. Alors que le club merengue estimerait qu'il n'est plus l'homme de la situation, le coach français serait prêt à prendre le large car il serait agacé et lassé des critiques et attaques à son encontre.

Alors qu'il vit une très saison très difficile, Zinedine Zidane pourrait prendre la porte à l'issue de la saison. Interrogé sur sa situation ce samedi, le coach du Real Madrid a entretenu le mystère, tout en laissant clairement entendre qu'un départ était possible. « Si le club connait déjà ma décision pour la saison prochaine ? Nous allons terminer la saison. Ce que je peux dire, c’est que je vais faciliter les choses pour le club parce qu’il m’a toujours tout donné. Je vais rendre les choses très faciles. Mais pour l’instant, l’objectif est les quatre matchs qui restent et bien terminer la saison. C’est ce qui m’occupe. Le reste n’est que du blabla » , a confié Zinedine Zidane en conférence de presse. Selon les informations de L'Equipe , divulguées par Fred Hermel, le Real Madrid se poserait de plus en plus de questions sur l'avenir de Zinedine Zidane. A en croire le journaliste français, le club merengue estimerait même que le Français n'est plus vraiment l'homme de la situation car il serait incapable de révolutionner le vestiaire du club, lui qui serait trop attaché aux joueurs avec lesquels il a tout gagné.

Zinedine Zidane prêt à claquer la porte ?