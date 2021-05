Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour cette pépite de Ligue 1 !

Publié le 9 mai 2021 à 18h45 par H.G.

Alors que le PSG suit avec attention les prestations de Romain Faivre du côté du Stade Brestois, le club de la capitale serait même d’ores et déjà passé à l’action afin de l’enrôler.

La prochaine fenêtre estivale des transferts promet d’être agitée du côté du PSG. En effet, bien qu’il soit parvenu à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions, où il est tombé contre Manchester City, le club de la capitale a affiché certaines lacunes cette saison, tout particulièrement au niveau de ses latéraux ainsi que dans son entrejeu. Et pour ce second secteur cité, l’écurie francilienne semble vouloir recruter des joueurs français ! En effet, Téléfoot a indiqué ce dimanche que le PSG aurait coché le nom d’Eduardo Camavinga dans cette optique, tandis que le10sport.com vous a révélé en janvier dernier que Paris suit avec attention les prestations de Romain Faivre du côté du Stade Brestois.

Le PSG aurait déjà initié des contacts pour Romain Faivre !