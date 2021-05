Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kane pourrait faire une énorme demande pour son avenir !

Publié le 9 mai 2021 à 17h15 par A.D.

Conscient que Tottenham n'a plus que très peu de chances de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, Harry Kane penserait de plus en plus à faire ses valises cet été. Alors que le PSG pourrait s'attaquer à lui lors du prochain mercato estival, l'attaquant des Spurs envisagerait de demander à Daniel Levy d'écouter les offres le concernant.

Formé à Tottenham, Harry Kane ne parvient pas à garnir son armoire à trophée depuis le début de sa carrière avec son club. Une situation qui le préoccuperait beaucoup. En effet, le buteur anglais se poserait des questions quant à son avenir et examinerait de plus en plus l'idée d'aller voir ailleurs pour remporter des titres. Conscient de la situation de Harry Kane, le PSG serait prêt à sauter sur l'occasion dès la prochaine fenêtre de transferts. Et alors que les Spurs devraient faire tout leur possible pour retenir leur numéro 10, le joueur pourrait prendre les choses en main pour pouvoir partir.

Harry Kane voudrait faire une requête à Daniel Levy