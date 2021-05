Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barça, prolongation… Cette révélation sur le retour avorté de Neymar !

Publié le 9 mai 2021 à 17h10 par H.G.

Alors que le PSG a officialisé la prolongation de Neymar ce samedi, la presse espagnole affirme que c’est le Brésilien lui-même qui serait entré en contact avec le FC Barcelone il y a quelques semaines.

Malgré quelques informations venues d’Espagne ces dernières semaines qui liaient de nouveau son nom au FC Barcelone, Neymar a bien prolongé son contrat jusqu’en 2025 au PSG. En effet, le club de la capitale a annoncé la nouvelle ce samedi en milieu d’après-midi, s’assurant ainsi les services de son joueur de 29 ans sur le long terme. Cependant, du côté du FC Barcelone, on vivrait assez mal ce renouvellement de contrat de Neymar dans la capitale française. Le média catalan RAC1 a notamment expliqué ce dimanche que le Barça se serait senti utilisé par le numéro 10 du PSG ces dernières semaines.

Le Barça considérait que la prolongation de Neymar au PSG était actée