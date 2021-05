Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste inattendue en Ligue 1 se confirme pour Leonardo !

Publié le 9 mai 2021 à 14h10 par T.M.

Au PSG, Leonardo préparerait déjà la saison prochaine. Et pour renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino, le Brésilien regarderait notamment en Ligue 1.

Eliminé de la Ligue des Champions et en ballotage défavorable pour le titre en Ligue 1, le PSG devra revenir plus fort la saison prochaine. Et cela passera par le recrutement estival. Mais à quoi ressemblera l’effectif de Mauricio Pochettino à l’avenir ? Alors que Neymar a prolongé, le doute est toujours entier concernant Kylian Mbappé. Le Français réclame notamment des garanties, souhaitant voir l’effectif se renforcer. Des recrues sont ainsi attendues et c’est à Leonardo de jouer. Et le directeur sportif se serait déjà mis au travail, scrutant notamment le marché en Ligue 1.

Un intérêt pour Romain Faivre ?