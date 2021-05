Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane compte faire durer le suspense !

Publié le 8 mai 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin 2022, Zinedine Zidane pourrait prendre le large dès la fin de cette saison. Alors qu'il vit un exercice plus que compliqué, le coach français se poserait des questions quant à son avenir et envisagerait la possibilité de quitter la Maison-Blanche. Interrogé sur sa situation, Zinedine Zidane a fait passer un message clair.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Zinedine Zidane est une véritable énigme à ce jour. Alors qu'il avait tout gagné avec le Real Madrid avant de partir à l'été 2018, le coach français a fait son retour en mars 2019, comme un héros, pour sauver le navire merengue. Toutefois, les choses ne se sont pas passées comme il l'aurait espérer, bien au contraire. Malgré les prouesses de son premier mandat, Zinedine Zidane n'a pas su trouver les ingrédients pour redonner un nouvel élan de domination au Real Madrid. Et alors qu'il a vécu plusieurs périodes de trouble cette saison, le Ballon d'Or 98 aurait pu être évincé à trois reprises par Florentino Pérez. S'il est parvenu à sauver sa peau à chaque fois, Zinedine Zidane ne serait pas pour autant garanti de poursuivre l'aventure avec le Real Madrid la saison prochaine, et ce, malgré son engagement jusqu'au 30 juin 2022. Présent en conférence de presse ce samedi, Zinedine Zidane a lâché quelques indices sur son futur avec la Maison-Blanche . Alors qu'il est resté plutôt énigmatique, l'entraineur de 48 ans a tout de même fait passer un message à sa direction. Comme il l'a expliqué lui-même, Zinedine Zidane compte faire le nécessaire pour que les choses se passent du mieux possible pour le Real Madrid, et ce, quoi qu'il arrive. « Si le club connait déjà ma décision pour la saison prochaine ? Nous allons terminer la saison. Ce que je peux dire, c’est que je vais faciliter les choses pour le club parce qu’il m’a toujours tout donné. Je vais rendre les choses très faciles. Mais pour l’instant, l’objectif est les quatre matchs qui restent et bien terminer la saison. C’est ce qui m’occupe. Le reste n’est que du blabla » , a précisé Zinedine Zidane.

«Je suis l'entraîneur du Real Madrid et c'est tout»

Alors que Zinedine Zidane a été sous le feu des critiques cette saison, Julen Lopetegui a tenu à prendre position. Avant d'affronter le Real Madrid, son ancien club, avec le FC Séville ce dimanche, le technicien espagnol a adressé un précieux conseil à Florentino Pérez. Comme Julen Lopetegui l'a laissé entendre, le président du Real Madrid ferait mieux de faire tout son possible pour conserver Zinedine Zidane, et ce, parce qu'il est le meilleur entraineur possible pour le poste. « Les critiques envers Zinedine Zidane ? Je n'ai pas grand chose à dire... Le travail de Zidane parle de lui-même. Je trouve que c’est déplacé de douter de ses capacités. C'est l'entraîneur idéal pour l'endroit où il se trouve » , a jugé Julen Lopetegui en conférence de presse.

