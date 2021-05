Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un énorme soutien pour son avenir !

Publié le 8 mai 2021 à 18h10 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le Real Madrid, Zinedine Zidane hésiterait à faire ses valises dès la fin de cette saison. Alors que le coach français a été vivement critiqué ces derniers mois, Julen Lopetegui a tenu à prendre sa défense et a estimé qu'il était la personne idéale pour entraîner le club merengue.

Depuis le début de la saison, Zinedine Zidane alterne entre le bon et le moins bon au Real Madrid. Des performances en dents de scie qui lui ont valu beaucoup de critiques et qui auraient pu lui coûter sa tête en cours de saison. Alors qu'il a redressé la barre à la Maison-Blanche , Zinedine Zidane s'est assuré une continuité dans le club merengue, du moins jusqu'à la fin de cet exercice 2020-2021. En effet, le technicien français serait toujours dans le flou quant à son avenir et pourrait prendre le large cet été, lorsque la saison sera bouclée. Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce samedi, Zinedine Zidane a entretenu le mystère quant à son avenir, expliquant qu'il facilitera la tâche de la direction du Real Madrid quoi qu'il arrive. « Nous allons terminer la saison. Ce que je peux dire, c’est que je vais faciliter les choses pour le club parce qu’il m’a toujours tout donné. Je vais rendre les choses très faciles. Mais pour l’instant, l’objectif est les quatre matchs qui restent et bien terminer la saison. C’est ce qui m’occupe. Le reste n’est que du blabla » , a expliqué le Ballon d'Or 98.

«C'est l'entraîneur idéal pour l'endroit où il se trouve»