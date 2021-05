Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Une énorme vente bouclée grâce à Mourinho ?

Publié le 9 mai 2021 à 23h30 par A.C.

Sous contrat avec le LOSC jusqu’en juin 2023, Renato Sanches semble avoir la cote à l’étranger.

Arrivé au Bayern Munich avec l’étiquette de meilleur espoir du football européen, Renato Sanches a déçu. Ainsi, en aout 2019 il a quitté la Bavière pour rejoindre le LOSC... un pari qui s’avère enfin payant ! Cette saison, le Portugais est l’un des hommes forts du dispositif de Christophe Galtier. Mais les Lillois pourraient bien être victimes de leurs succès. Plusieurs cadres sont en effet annoncés sur le départ et Renato Sanches pourrait en faire partie. Il Corriere dello Sport a tout récemment annoncé que le milieu du LOSC serait dans le viseur de José Mourinho, qui prendra les rênes de l’AS Roma à la fin de la saison.

Mourinho pousse pour Renato Sanches à la Roma