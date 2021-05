Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Mourinho prêt à s'offrir cette star de Galtier ?

Publié le 8 mai 2021 à 23h10 par D.M.

Alors que son avenir au LOSC demeure incertain, Renato Sanches figurerait dans le viseur de l'AS Roma, qui sera entraînée à partir de l'intersaison par José Mourinho.

Alors qu’il pourrait être sacré champion de France cette saison, le LOSC serait susceptible de voir plusieurs de ses joueurs franchir la porte de sortie lors du prochain mercato estival. Annoncé comme le successeur d’Hugo Lloris en équipe de France, Mike Maignan aurait trouvé un accord avec le Milan AC où il pourrait remplacer Gianluigi Donnarumma dans les buts. Le club italien chercherait également à recruter Jonathan Ikoné, tandis que Leicester serait en bonne position pour accueillir Boubakary Soumaré. Arrivé en 2019 au LOSC, Renato Sanches aurait également des envies d’ailleurs.

Renato Sanches surveillé par l'AS Roma ?