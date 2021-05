Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a tenté un énorme coup avec ce protégé de Raiola !

Publié le 8 mai 2021 à 21h00 par D.M.

Lors des négociations sur la Super Ligue, le FC Barcelone aurait tenté d'ouvrir des discussions avec la Juventus pour Matthijs De Ligt. Sans succès.

En 2019, le FC Barcelone était parvenu à mettre la main sur Frenkie De Jong. Et à en croire certains médias étrangers, le club catalan voulait à l'époque et souhaiterait toujours recruter un joueur néerlandais, passé également par l’Ajax lors du prochain mercato estival. Selon Calciomercato.com notamment, Joan Laporta garderait un œil sur Matthijs de Ligt, représenté par Mino Raiola et transféré à la Juventus en 2019 pour près de 86M€. Et il y a quelques jours, le FC Barcelone aurait pris la température dans ce dossier.

Laporta a tenté le coup pour De Ligt, mais...