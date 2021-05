Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme crack relancé pour remplacer Busquets ?

Publié le 8 mai 2021 à 13h00 par La rédaction

Cherchant une doublure pour Sergio Busquets, Joan Laporta pourrait se rabattre sur une ancienne piste, en la personne de Ryan Gravenberch. Le Néerlandais remplirait tous les critères du Barça. Néanmoins, les Blaugrana vont devoir faire face à une grosse concurrence sur le dossier.

Le FC Barcelone prévoit du renouveau dans son vestiaire en vue de la saison prochaine. Joan Laporta serait désireux de renforcer l’effectif de Ronald Koeman, et tous les secteurs de jeu sont concernés. Néanmoins, un cas inquiète plus que les autres au sein du club catalan : Sergio Busquets. S’il a été auteur de bonnes prestations au cours de la saison, le milieu de 32 ans a affiché un net déclin au niveau de ses capacités physiques. Ronald Koeman a été contraint de le remplacer à plusieurs reprises. Ainsi, pour le prochain exercice, le technicien néerlandais voudrait voir un nouvel élément débarquer en Catalogne pour laisser souffler Sergio Busquets de temps en temps. Et une ancienne piste pourrait revenir sur la table.

Ryan Gravenberch de nouveau dans le viseur du Barça