Mercato - OM : La vérité de cette pépite sur son départ de l’OM...

Publié le 9 mai 2021 à 22h10 par A.C.

Considéré comme l’un des grands talents de la formation marseillaise, Marley Aké a quitté l’OM cet hiver, pour rejoindre la Juventus.

C’est une opération qui a surpris pas mal de monde. Toujours proche de la Juventus, dont il a été le chef du recrutement par le passé, Pablo Longoria a réussi à boucler un échange lors du dernier mercato hivernal. L’Olympique de Marseille a en effet accueilli Franco Tongya, jeune milieu prometteur de la Juve, tandis que Marley Aké a fait le chemin inverse en posant ses valises à Turin. Si l’Italien n’a que très peu joué à l’OM, la situation est totalement différente pour Aké, qui est devenu un élément important de l’équipe U23 de la Juventus, engagée en Serie C.

« J’avais besoin de rejoindre un club avec une grande culture de travail »