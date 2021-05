Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se confirme sérieusement pour cette pépite de Ligue 2

Publié le 10 mai 2021 à 1h00 par La rédaction

Alors que l'OM serait en quête de renforts pour son milieu de terrain, le club phocéen aurait bien coché le nom d'un joueur évoluant actuellement au Toulouse Football Club.

L’OM va devoir renforcer son milieu de terrain cet été. Avec notamment le départ de Morgan Sanson à Aston Villa, et les prêts de Olivier Ntcham et Michaël Cuisance qui ne seront sûrement pas conservés, Pablo Longoria va devoir se montrer actif sur le marché des transferts. C'est pourquoi l'OM aurait coché quelques noms qui pourraient correspondre au profil recherché. Parmi eux se trouverait celui d'Amine Adli. Auteur d'une belle saison en Ligue 2, le jeune joueur de 20 ans serait notamment suivi par l’OGC Nice et le LOSC. De son côté, l’OM serait très attentif pour Amine Adli.

Pablo Longoria s’est renseigné pour Adli