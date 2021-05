Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane est enfin fixé pour ce crack français !

Publié le 10 mai 2021 à 0h00 par A.D.

Pour pallier le possible départ de Raphaël Varane, Zinedine Zidane voudrait miser sur Jules Koundé en priorité. Alors que le FC Séville ne compterait pas brader son défenseur français, le clan du joueur espérerait pouvoir boucler un départ pour une somme proche de 60M€.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane aurait de grosses difficultés à trouver un terrain d'entente avec sa direction pour prolonger. Dans cette optique, le champion du monde français pourrait être vendu dès le prochain mercato estival pour ne pas être cédé gratuitement à l'issue de son bail. Selon les informations d' AS , Zinedine Zidane se préparerait déjà au possible départ de Raphaël Varane et espérerait s'offrir Jules Koundé pour le remplacer. Toutefois, le coach du Real Madrid serait contraint de payer le prix fort pour le défenseur du FC Séville.

Un transfert à 60M€ pour Jules Koundé ?