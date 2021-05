Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le successeur de Varane a tranché pour son avenir !

Publié le 9 mai 2021 à 23h00 par A.D.

Pour pallier le possible départ de Raphaël Varane, Zinedine Zidane voudrait miser en priorité sur Jules Koundé. Alors qu'il aurait également la cote en Premier League, le défenseur du FC Séville voudrait garder toutes les portes ouvertes et ne serait pas contre l'idée de jouer une nouvelle saison avec le club andalou.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, Raphaël Varane pourrait faire ses valises lors du prochain mercato estival, car il aurait du mal à trouver un accord contractuel pour prolonger avec le Real Madrid. Alors qu'il pourrait perdre son défenseur français, Zinedine Zidane aurait déjà trouvé son remplaçant. D'après les indiscrétions d' AS , le coach du Real Madrid voudrait miser en priorité sur Jules Koundé pour pallier le possible départ de Raphaël Varane. Et alors qu'il serait également suivi par des cadors de Premier League, le défenseur du FC Séville serait ouvert à toutes les options pour son avenir.

Jules Koundé ouvert à toutes les possibilités pour son avenir ?