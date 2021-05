Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo boucle une opération surprise !

Publié le 9 mai 2021 à 20h15 par A.D. mis à jour le 9 mai 2021 à 20h24

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Julian Draxler aurait enfin trouvé un accord avec sa direction. Un terrain d'entente pour une prolongation de trois saisons.

Arrivé à l'hiver 2017 au PSG, Julian Draxler a vécu des débuts plus que compliqués au PSG. En effet, l'international allemand n'a jamais réussi à s'imposer comme un joueur important de l'équipe première. Que ce soit avec Unai Emery ou encore Thomas Tuchel, Julian Draxler n'a été qu'un remplaçant utilisé par moment dans la rotation de l'effectif. Une situation qui aurait pu provoquer son départ à plusieurs reprises. Et alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin, Julian Draxler semblait être condamné à partir librement et gratuitement cet été, mais Mauricio Pochettino aurait tout changé.

Un accord enfin trouvé entre Draxler et le PSG ?