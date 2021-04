Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, départ… Julian Draxler va devoir trancher !

Publié le 30 avril 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors que son contrat au Paris Saint-Germain expirera le 30 juin prochain, Julian Draxler est maintenant arrivé à l’heure du choix pour son avenir. Et si le PSG aurait décidé de lui soumettre une offre de prolongation, l’international allemand ne manquerait pas d’options pour rebondir ailleurs.

Arrivé sur le banc du PSG en janvier dernier en lieu et place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino a opéré quelques choix forts depuis son arrivée. Outre le fait que Marco Verratti évolue désormais un cran plus haut sur le terrain, le technicien argentin a également décidé de relancer Julian Draxler, lui qui avait quelque peu été mis au placard à la suite d’une succession de performances décevantes. Jusque-là, tout indiquait que le joueur de 27 ans quitterait la capitale française librement au terme de son contrat le 30 juin prochain, mais Leonardo a décidé de changer son fusil d’épaule avec lui. « On a un peu moins parlé, mais je pense que c'est un joueur très important, on doit clarifier sa situation. Les dernières années, il a eu moins d'opportunités mais c'est un joueur quand même important pour le club », avait effectivement déclaré le directeur sportif du PSG au micro de France Bleu il y a quelques semaines au sujet de l’avenir de Julian Draxler, ouvrant ainsi la porte à l’hypothèse d’une prolongation de l’Allemand.

Le PSG voudrait prolonger Julian Draxler

Et visiblement, Leonardo aurait mêlé la parole aux actes tout récemment. En effet, L’Equipe a indiqué ce jeudi soir que le PSG aurait proposé à Julian Draxler une offre pour qu’il prolonge son contrat pour une année supplémentaire. Ainsi, le droitier serait désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2022. Selon le média français, outre la volonté de Mauricio Pochettino, ce choix du PSG serait avant tout motivé par la situation économique actuelle découlant de la pandémie de Covid-19. En effet, le club aimerait éviter de perdre un joueur librement doté du talent de Julian Draxler, et ce quant bien même il a essayé de le vendre au cours des dernières fenêtres des transferts tant il décevait. Une offre lui aurait donc été formulé, mais toute la question est maintenant de savoir si l’ancien joueur de Schalke 04 y répondra de minière favorable.

Une foule de prétendants prêts à l’accueillir ?