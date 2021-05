Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Salah… Leonardo est passé à l’action pour la succession de Mbappé !

Publié le 9 mai 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 9 mai 2021 à 19h34

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé s’écrit en pointillés, le Paris Saint-Germain commencerait d’ores et déjà à s’activer pour compenser un éventuel départ de son attaquant de 22 ans cet été.

Si le PSG a officiellement bouclé la prolongation de Neymar ce samedi jusqu’au 30 juin 2025, les discussions en sont à un stade bien différent dans l’autre dossier prioritaire de Leonardo, à savoir le renouvellement du contrat de Kylian Mbappé. Lié au club parisien jusqu’en juin 2022, l’international français ne s’est toujours pas positionné au sujet de son avenir et continuerait de réclamer du temps avant de trancher. Seulement voilà, si l’attaquant de 22 ans temporise, le temps presse pour les pensionnaires du Parc des Princes. Et pour cause, si l’objectif du PSG est bien de prolonger Kylian Mbappé, le club francilien pourrait n’avoir d’autre choix que de le vendre cet été s’il ne renouvelle pas. Cas contraire, en le conservant sans qu’il n’ait prolongé, Paris s’exposerait alors au risque d’un départ libre et gratuit de sa star française, chose qui ne serait clairement pas envisageable aux yeux de la direction parisienne.

Mohamed Salah, la priorité ?

Par conséquent, tant que Kylian Mbappé ne se positionne pas réellement en faveur d’une prolongation, le scénario d’un départ au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts n’est pas à écarter. Et en ce sens, le PSG serait actuellement en train de se préparer à toutes les éventualités, notamment celle qui le conduirait à voir filer l’ancien prodige de l’AS Monaco. Dans cette perspective, à en croire les informations dévoilées par Téléfoot ce dimanche, les champions de France en titre auraient érigé Mohamed Salah en grande priorité pour compenser cet éventuel départ de Kylian Mbappé. Et bonne nouvelle pour les Parisiens, l’international égyptien ne serait pas opposé à l’idée de quitter Liverpool cet été, club avec lequel il est pour l’heure engagé jusqu’en juin 2023.

Leonardo suivrait attentivement l'évolution du cas Lionel Messi...