Mercato - PSG : Un trio Neymar-Mbappé-Messi ? C’est possible !

Publié le 9 mai 2021 à 17h45 par T.M.

De plus en plus, l’option Lionel Messi revient du côté du PSG. Et cet énorme coup pourrait bien donner naissance à une incroyable association avec Neymar et Kylian Mbappé. Explications.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Le flou est encore total concernant l’avenir de l’Argentin. En fin de contrat au FC Barcelone, le sextuple Ballon d’Or n’a toujours pas pris de décision et ne devrait rendre son verdict qu’à la fin de la saison. De quoi donner un peu de temps à Joan Laporta pour préparer son offre afin de convaincre Messi de prolonger. Mais rien ne dit que La Pulga acceptera ce qui pourrait alors lui permettre de partir librement cet été. Et du côté du PSG, on serait très attentif à cette possibilité.

Messi, Mbappé… Les destins ne sont pas liés !