Mercato - Barcelone : Le Barça sort les armes pour Lionel Messi…

Publié le 9 mai 2021 à 6h30 par Th.B.

Après Andrés Iniesta ou encore Pep Guardiola, un ancien culé en la personne de Javier Mascherano sont montés au créneau quant à l’avenir de Lionel Messi sur le départ du FC Barcelone.

En plus de Joan Laporta qui ne cesserait de travailler afin de prolonger le contrat de Lionel Messi qui expire en juin prochain, les légendes du FC Barcelone prêtent à leur tour main forte au président du Barça pour inciter le capitaine à prolonger son aventure longue de 21 ans en Catalogne. Cela a notamment été le cas d’Andrés Iniesta dans le cadre d’un documentaire sur La Pulga pour Tv3 . « Mon désir et je pense celui de tous les fans du Barça est que Leo puisse rester à Barcelone jusqu’à sa retraite. Le Barça sans Leo n’est plus le Barça ». Ancien coach de Messi au FC Barcelone, Pep Guardiola a lui aussi fait passer un message au numéro 10 blaugrana. « J'espère qu'il pourra terminer sa carrière au Barça. Messi ne trouvera pas de meilleur domicile qu'au Barça ». Et les deux figures fortes et contemporaines du club culé ont été rejointes par Javier Mascherano.

« Je veux qu'il continue à s'amuser et à divertir le peuple culé »