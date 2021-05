Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Transfert, avenir... Bouanga lâche ses vérités !

Publié le 9 mai 2021 à 4h00 par A.M.

Longtemps annoncé proche d'un départ, Denis Bouanga est finalement resté à l'ASSE l'été dernier mais ne ferme pas la porte à un transfert cet été.

L'été dernier, Claude Puel avait prévu de baser son projet sur Denis Bouanga et Wesley Fofana. Cependant, ce sont les deux joueurs qui possédaient la valeur marchande la plus importante de l'effectif et compte tenu de la santé financière de l'ASSE, une vente des deux joueurs a été envisagée. Mais seul le défenseur central est parti, recruté pour 40M€ par Leicester. De son côté, malgré l'intérêt qu'il a suscité, Denis Bouanga est resté chez les Verts. Un été mouvementé sur lequel il est revenu.

«Pourquoi pas un jour découvrir un championnat étranger»