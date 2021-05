Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Déjà un premier doute pour les grands débuts de Thauvin au Mexique ?

Publié le 9 mai 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Florian Thauvin a décidé de s'engager avec les Tigres de Monterrey, un journaliste mexicain rappelle que plusieurs joueurs français ont eu du mal à s'acclimater.

« Le profil des Tigres, c'est croire que c'est toujours possible. Allez les Tigres. Toujours avec mon cœur et mon affection pour le club et les supporters. Je suis pressé de tous vous rencontrer. (...) Merci beaucoup de votre considération. Je suis heureux et fier d’être un nouveau joueur des Tigres. J’ai hâte d’arriver... vamossss ». Impatient de relever son nouveau défi avec les Tigres de Monterrey, Florian Thauvin a annoncé la couleur. Toutefois, le Champion du monde va devoir s'acclimater à un tout nouveau championnat et comme le rappelle Cesar Tijerina, journaliste pour Multimedios Monterrey , Andy Delort et Jérémy Ménez avaient échoué.

«Thauvin est un bon joueur, mais il faut voir s'il va réussir à s'acclimater au Mexique»