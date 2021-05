Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme décision de Thauvin est validée !

Publié le 9 mai 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que le choix de Florian Thauvin de rejoindre les Tigres de Monterrey a surpris de nombreux observateurs, Nabil Djellit valide toutefois cette décision.

« Le profil des Tigres, c'est croire que c'est toujours possible. Allez les Tigres. Toujours avec mon cœur et mon affection pour le club et les supporters. Je suis pressé de tous vous rencontrer. (...) Merci beaucoup de votre considération. Je suis heureux et fier d’être un nouveau joueur des Tigres. J’ai hâte d’arriver... vamossss ». Impatient à l'idée de relever son nouveau défi, Florian Thauvin ne cachait pas sa joie d'avoir choisi de rejoindre les Tigres de Monterrey pour la saison prochaine. Un choix qui est pourtant largement commenté, mais Nabil Djellit estime qu'il a eu raison.

«Thauvin a raison de partir»