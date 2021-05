Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert légendaire pour Harry Kane ?

Publié le 9 mai 2021 à 18h30 par Amadou Diawara

Formé à Tottenham, Harry Kane songerait à aller voir ailleurs pour pouvoir remporter des titres. Alors que les Spurs ont très peu de chances de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, le buteur anglais compterait contacter Daniel Levy pour qu'il soit ouvert aux offres cet été. De son côté, le président de Tottenham ne voudrait en aucun cas se séparer de Harry Kane lors de la prochaine fenêtre de transferts. En effet, il préférerait conserver son buteur une saison de plus pour pouvoir le vendre beaucoup plus cher à l'été 2022.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de Tottenham depuis de longues saisons, Harry Kane estimerait qu'il a fait son temps dans le club londonien et que le moment est venu de changer de cap. En effet, le buteur anglais aurait soif de titres et se rendrait compte qu'il lui est impossible d'assouvir son désir de soulever des trophées chez les Spurs . Mal en point en Premier League cette saison, Tottenham pourrait même ne pas disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Actuellement septièmes en championnat, les Spurs doivent faire un sans faute jusqu'au terme de cet exercice 2020-2021 et espérer un faux pas de Leicester, West Ham et Liverpool. Autant dire que c'est (presque) mission impossible. Dans cette optique, Harry Kane serait de plus en plus déterminé à partir et pour obtenir gain de cause, il serait prêt à prendre les choses en main. D'après les indiscrétions de The Sun , le numéro 10 de Tottenham n'envisagerait pas de demander un transfert à sa direction. Toutefois, Harry Kane serait prêt à contacter directement son président Daniel Levy pour qu'il soit au moins ouvert aux offres cet été. Et des offres, il devrait y en avoir très prochainement.

Tottenham réclamerait 245M€ pour Harry Kane

Conscient de la situation de Harry Kane, lié à Tottenham jusqu'au 30 juin 2024, le PSG de Leonardo serait prêt à en profiter pour accueillir le joueur lors du prochain mercato estival. Toutefois, le club parisien ne serait pas seul sur ce dossier. En effet, Manchester United voudrait également s'offrir les services de Harry Kane cet été. D'ailleurs, les Red Devils seraient même déjà sur les starting-blocks, en passe de lancer une offensive. Comme l'a indiqué The Sun, le club emmené par Ole Gunnar Solskjaer envisagerait de formuler une offre de près de 126M€ pour attirer Harry Kane vers Old Trafford. Toutefois, Daniel Levy ne devrait pas répondre favorablement à cette proposition. A en croire le média britannique, le président de Tottenham serait totalement contre l'idée de renforcer un concurrent direct de Premier League. Ainsi, il exclurait totalement de vendre de Harry Kane à Manchester United.

Une dernière saison à Tottenham pour Harry Kane ?