OM : Un nom glissé à Longoria pour le nouvel entraineur, c’est chaud !

Axel Cornic

La Ligue Europa semblait pouvoir laisser une chance à Jean-Louis Gasset et l’Olympique de Marseille de continuer ensemble, mais les deux devraient se séparer à la fin de la saison. Pablo Longoria cherche d’ailleurs déjà un nouvel entraineur, puisque selon nos informations il vise Paulo Fonseca du LOSC. Mais d’autres occasions pourraient se présenter...

Deux jours après le PSG, c’était au tour de l’OM de voir ses rêves européens se briser avec une défaite en demi-finale de la Ligue Europa, face à l’Atalanta. La fin de saison va désormais arriver rapidement et Pablo Longoria aura du pain sur la planche.

Cette recrue de l’OM a vécu un calvaire https://t.co/pTK4LQOUfW pic.twitter.com/3ji7SAkWiF — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Fonseca, le grand favori

Car en plus d’un mercato qui s’annonce une nouvelle fois agité, le président de l’OM va devoir trouver un nouvel entraineur pour remplacer Jean-Louis Gasset. Et il a déjà une piste très chaude, puisque nous vous avons révélé en exclusivité sur le10sport.com son intérêt pour Paulo Fonseca. Des informations confirmées par plusieurs médias en France comme à l’étranger, avec certains qui évoquent déjà un possible accord sur un contrat de trois ans.

Pourquoi pas Gasperini ?

En attendant, d’autres candidats ont été liés à l’OM et c’est le cas de Gian Piero Gasperini, lors d’un entretien accordé par Pablo Longoria. « Est-ce que j’ai pensé à Gasperini à l’OM ? C’est un grand entraîneur, un innovateur : il suffit de penser aux entraîneurs qui s'inspirent de lui. Mais pour nous, c'est juste un adversaire très coriace » avait expliqué le président marseillais, concernant le coach de l’Atalanta.

« S'il veut partir... »