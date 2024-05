PSG - Real Madrid : Mbappé, la trahison à 350M€ ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Éliminé en demi-finale de la Ligue des champions, le PSG attend toujours officiellement le choix de Kylian Mbappé. Sans surprise, il devrait s’engager avec le Real Madrid, mais Marcel Desailly imagine toujours une très lucrative surprise.

«Il doit y avoir une surprise derrière ça»

« (A sa place) J'irais sur un autre continent. Je ne suis pas certain que le Real soit l'endroit idéal pour lui. Il y a déjà Vinicius sur le côté gauche. Il y a des joueurs qui ont montré de bonnes choses comme Bellingham. Il ne sera pas le joueur numéro 1 comme il le souhaite. Le fait de ne pas annoncer où il va, même s'il veut le garder secret et l'annoncer comme une star, il doit y avoir une surprise derrière ça », estime le champion du monde 1998 sur le plateau de beIN SPORTS , avant d’envoyer Kylian Mbappé en Arabie Saoudite.

Desailly conseille à Mbappé de prendre 350M€ en Arabie Saoudite