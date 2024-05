Mercato - PSG : Riolo réclame six transferts cet été !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a vécu une nouvelle désillusion avec son élimination face au Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions, et certains observateurs réclament du changement en vue du prochain mercato estival. Comme Daniel Riolo, qui souhaiterait pas moins de six opérations cet été pour révolutionner l’effectif du PSG.

Malgré l’ambiance de feu réservée par le public du Parc des Princes pour cette demi-finale retour de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, le PSG n’a pas réussi à inverser la tendance du match aller mardi soir et s’est finalement incliné (0-1) face aux Allemands. Une élimination qui office de premier bilan alors que la fin de saison approche, et le PSG va désormais pouvoir préparer son recrutement estival.

Riolo réclame du renfort !

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport mercredi soir, Daniel Riolo a évoqué ce mercato à venir et les recrues qu’il souhaiterait voir débarquer au PSG en vue de la saison prochaine : « Deux milieux de terrains très bons joueurs de ballon et qui font beaucoup d’efforts. Un attaquant de classe internationale et un grand défenseur central », indique l’éditorialiste de RMC , qui attend pas moins de quatre renforts pour le PSG. Et ce n’est pas tout…

Kolo Muani et Donnarumma out ?