Mercato - PSG : Un buteur poussé vers la sortie par Riolo !

Le Paris-Saint Germain s’y voyait déjà. Éliminé aux portes de la finale de la Ligue des Champions par le Borussia Dortmund, le PSG et ses fans ont pris un véritable coup de massue. Après cette nouvelle déconvenue dans la reine des compétitions, les réactions sont nombreuses et plus acerbes les unes que les autres. Daniel Riolo s’est lâché en réclamant notamment le départ de Randal Kolo Muani.

Les années se suivent et se ressemblent pour le Paris-Saint Germain en Ligue des Champions. Une nouvelle fois, les Parisiens semblaient tout proche d’une qualification, cette fois-ci pour la finale, mais encore, les pensionnaires du Parc des Princes n’ont pas tenu leur rang. Si le PSG a souvent eu l’habitude de subir des scénarios extraordinaires face à des adversaires semblant être d’un plus gros calibre, cette élimination face à Dortmund, sans avoir été à la hauteur lors des deux rencontres, est un immense échec. Nombreux sont les observateurs à fustiger les rouges et bleus, et notamment Daniel Riolo, qui ne s’est pas privé de livrer le fond de sa pensée dans l’After sur RMC .

May 9, 2024

« Kolo Muani, tu lui fais ses valises »

Peu flamboyant depuis son arrivée au Paris-Saint Germain, Randal Kolo Muani a subi les foudres de Daniel Riolo. Pour le journaliste, c’est simple, il faut se débarrasser de l’ancien de joueur de Eintracht Francfort : « Il y a des joueurs du PSG, tu peux les accompagner à l’aéroport. Kolo Muani, tu lui fais ses valises ». a déclaré Riolo.

Une erreur de casting avec Kolo Muani ?

Révélé aux yeux du grand public lors de sa saison 2022/2023 à l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani ne semble toujours pas avoir trouvé ses marques au Paris-Saint Germain. Arraché à prix d’or, puisque les pensionnaires du Parc des Princes ont déboursé un chèque de 95 millions d’euros pour se l’offrir, l’international français (15 sélections, 3 buts) n’a été titulaire qu’à 13 reprises en Ligue 1 cette saison, et 6 fois en Ligue des Champions. Luis Enrique, lui aussi, semble douter de l’attaquant former au FC Nantes.