Transferts : Il dévoile la grande priorité du PSG

Le PSG s'apprête à vivre un mercato estival agité, en grande partie grâce ou à cause de Kylian Mbappé. En effet, le Français va quitter le club de la capitale dans les prochaines semaines et il faudra donc lui trouver un remplaçant. Mais selon certains, cela ne devrait pas être la priorité des dirigeants parisiens, pour qui l'arrivée d'un grand milieu de terrain est primordiale.

La saison prochaine, le PSG devra vraisemblablement faire sans Kylian Mbappé. Le Français a décidé de ne pas prolonger à Paris et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, il devrait s'engager avec le Real Madrid. Les dirigeants parisiens veulent donc remplacer le champion du monde par un grand attaquant, lors du prochain mercato estival.

Le milieu de terrain : la priorité du PSG ?

Mais recruter un grand attaquant pour remplacer Kylian Mbappé ne serait pas forcément une bonne idée. Du moins, cela ne réglera pas les problèmes du club de la capitale. Selon le journaliste Jonathan Johnson, qui s'est exprimé pour Caught Offside , les dirigeants parisiens feraient mieux de mettre la main sur un milieu de terrain de classe internationale. « Le problème le plus important est celui de la construction du jeu. Au milieu de terrain, je pense, et la plupart des gens sont d'accord, qu'un autre milieu de terrain pour accompagner Vitinha et Warren Zaïre-Emery serait probablement judicieux. Il y a des liens de longue date avec Bernardo Silva et je pense que ce type de profil pourrait être intéressant, car même si cette équipe relativement jeune du PSG était capable d'aller loin en Ligue des champions cette saison, un peu plus d'expérience pourrait encore être très utile. »

