Mercato : Mbappé accompagné par une star au Real Madrid ?

Jean de Teyssière

Le Real Madrid a une nouvelle fois vécu une soirée de folie dans son antre du Santiago Bernabeu. Menés 1-0 à cause d'un but marqué par Alphonso Davies à la 68ème minute, les joueurs du Real Madrid ont inversé la tendance grâce à un doublé express de Joselu (88' et 90+1'). Alphonso Davies aurait pu jouer un mauvais tour à ce qui pourrait être son futur club, surtout que le Bayern Munich serait pessimiste à l'idée de le conserver.

Cet été, le Real Madrid devrait enregistrer la venue de Kylian Mbappé. Le joueur du PSG, éteint depuis plusieurs semaines va enfin porter la tunique blanche la saison prochaine. Sur le côté gauche, il pourrait en plus compter sur un joueur de grand talent, dont le départ est attendu.

«Mon agent est en discussion avec le Bayern»

Après la rencontre entre le Bayern Munich et le Real Madrid mercredi soir (défaite 2-1 et élimination du Bayern Munich), le latéral gauche bavarois, auteur du but de son équipe, a été interrogé sur son avenir : « Vais-je revenir au Bernabéu ? Mon agent est en discussion avec le Bayern. Quoi qu'il arrive, je suis très reconnaissant envers le Bayern. »

Mbappé : Le Real Madrid prend un coup de pression ! https://t.co/cF00E5cLrz pic.twitter.com/rHygpGGm3r — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Le Bayern Munich est pessimiste avec Davies !

D'après les informations de Fabrizio Romano, le Bayern Munich espère toujours garder Alphonso Davies. Son superbe match face au Real Madrid mercredi soir conforte les dirigeants dans leur ambition de le prolonger. D'ailleurs, Davies a sa prolongation entre les mains mais n'a pour le moment rien signé. A tel point qu'au Bayern Munich, on est absoluement pas optimiste quant à une prolongation. Le Real Madrid souhaite le voir porter leur tunique la saison prochaine et doit maintenant s'entendre avec son homologue bavarois pour les conditions du transfert. En fin de contrat en juin 2025, le Real Madrid ne donnera pas de suite si le montant demandé est supérieur à 50M€...