Mercato - PSG : Mbappé a déjà un problème au Real Madrid ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette semaine, les demi-finales de la Ligue des champions ont permis de comparer un peu les performances de chacun. Si le PSG n'a pas forcément brillé et doit subir une cruelle élimination, le Real Madrid a une nouvelle fois fait parler son aura. A quelques semaines de rejoindre l'Espagne, Kylian Mbappé a déçu et il aura peut-être un problème de taille à son arrivée.

Mercredi soir, le Real Madrid s'en est sorti de justesse face au Bayern Munich en demi-finales de la Ligue des champions grâce à Joselu. A la toute fin du match, l'attaquant a réussi un improbable doublé mais il n'a pas été le seul à briller dans ce grand rendez-vous. En effet, Vinicius Junior a également montré les crocs et dans la perspective de voir Kylian Mbappé évoluer à ses côtés la saison prochaine, il peut partir confiant.

Vinicius en patron

Grand talent brésilien recruté très tôt par le Real Madrid, Vinicius Junior s'est imposé au fil des années comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Mercredi soir, il a été très en vue sur son côté gauche, étant même impliqué sur l'ouverture du score puisque c'est après son tir que Manuel Neuer commet une erreur qui mène au premier but. Le leader offensif de l'équipe n'a rien lâché au cours de la rencontre pour lui, pour les tribunes et pour ses coéquipiers.

Mercato - PSG : Mbappé s’énerve à cause du Real Madrid ! https://t.co/w9struQn6l pic.twitter.com/5wpscgz0yn — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Mbappé prêt à rivaliser ?

Même si une finale entre le PSG et le Real Madrid aurait clairement permis une meilleure comparaison, force est de constater que Kylian Mbappé n'a pas répondu présent en demi-finales de Ligue des champions. Le natif de Bondy aura peut-être du mal à endosser le rôle de leader à son arrivée à Madrid cet été d'autant plus que désormais, le Brésilien devient le grand favori pour le Ballon d'Or 2024 ! Dans le cœur des fans madrilènes, Vinicius commence également à prendre de plus en plus d'ampleur...