Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour ce transfert à 50M€ ?

Benjamin Labrousse

A la recherche d’éléments talentueux pour bâtir une équipe d’avenir, le PSG pourrait jeter son dévolu sur Nico Williams. L’ailier de 21 ans est bien connu de Luis Enrique, et dispose d’une clause libératoire de 50M€ avec l’Athletic Bilbao. De plus, certains cadors de Premier League sembleraient distancés dans ce dossier. Explications.

Ce n’est plus un secret, le PSG cherche désormais à construire son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs à fort potentiel. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 1er avril dernier, Paris va chercher à recruter un nouvel ailier gauche cet été. De quoi se focaliser entièrement sur la piste menant à Nico Williams ?

PSG : Coup de froid pour ce transfert à 80M€ ? https://t.co/8CFSUI0wkS pic.twitter.com/xRkxxW5Gwq — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

« Il aimerait le faire venir à Paris »

Devenu international Espagnol à la Coupe du monde 2022 sous la houlette de Luis Enrique, le talentueux ailier de 21 ans réalise une saison particulièrement intéressante avec l’Athletic Bilbao. Récemment, le journaliste d’ OK Diario Eduardo Inda lâchait une révélation de taille concernant l’avenir de Nico Williams : « C'est un joueur qu'aime Luis Enrique, il l'a fait débuter en sélection espagnole. Il aimerait le faire venir à Paris » . Si le PSG pourrait donc miser sur l’Espagnol cet été, ce dernier dispose d’une clause libératoire de 50M€ permettant de faciliter l’opération.

Deux cadors de Premier League jettent l’éponge pour Nico Williams ?