Mercato - PSG : Neymar a joué un très mauvais tour au FC Barcelone !

Publié le 9 mai 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a officiellement prolongé son contrat au Paris Saint-Germain ce samedi jusqu’en 2025 avec une option pour une année supplémentaire, Neymar se serait servi du FC Barcelone dans le cadre de ses négociations avec avec le club de la capitale.

Il n’y aura pas de feuilleton Neymar au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, initialement sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, l’international brésilien de 29 ans a renouvelé son engagement en faveur du PSG jusqu’en juin 2025 comme l’a annoncé le club parisien ce samedi en milieu d’après-midi. De plus, à en croire les informations de L’Equipe et de Fabrizio Romano, une clause a été incluse dans ce nouveau bail pour lui permettre de prolonger automatiquement d’une année supplémentaire, soit jusqu’en 2026, lors de l’été 2022. Bref, autant dire que le PSG s’est assuré les services de Neymar sur le très long terme et qu’il a ainsi réaffirmé son ambition de triompher au plus haut niveau, avec notamment un sacre en Ligue des champions comme objectif ultime.

Le FC Barcelone s’est senti utilisé par Neymar !

Cependant, pendant quelques semaines, un semblant de suspense s’est installé dans le dossier. En effet, tandis que le PSG tardait à officialiser la nouvelle, la presse catalane a relancé le feuilleton liant Neymar vers un retour au FC Barcelone, affirmant alors que le Brésilien souhaitait y effectuer son grand retour afin de rejouer aux côtés de Lionel Messi, vraisemblablement plus proche de prolonger son contrat expirant le 30 juin prochain plutôt que de s’en aller. Seulement voilà, tout cela pourrait finalement n’être que le fruit d’un jeu de dupe de la part de Neymar. C’est du moins ce qu’annonce RAC1 ce dimanche. En effet, le média catalan explique que l’ancien joueur de Santos aurait affirmé au Barça qu’il n’était pas heureux au PSG. Plus encore, le journaliste José Alvarez a affirmé sur le plateau de l'émission El Chiringuito que Neymar lui-même était à l’origine de ces contact avec les Blaugrana ayant paralysé sa prolongation pendant trois semaines. Seulement voilà, le médaillé d’or aux Jeux Olympiques 2016 a finalement prolongé son contrat au PSG comme chacun le sait, et cela serait mal vécu au sein du FC Barcelone. En effet, RAC1 affirme que la direction du club catalan se serait sentie utilisée par son ancien numéro 11, alors même que des intermédiaires se seraient rendus il y a un mois à Paris pour discuter avec lui.

