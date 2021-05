Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision fracassante prise par Cristiano Ronaldo !

Publié le 10 mai 2021 à 11h45 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo devrait quitter la Juventus à la fin de la saison.

C’est l’un des grands feuilletons du moment. Alors que Lionel Messi semble proche de prolonger son aventure au FC Barcelone, son rival Cristiano Ronaldo pourrait connaitre un nouveau club. Agacé par l’énième échec de la Juventus en Ligue des Champions, le Portugais aurait commencé à tâter le terrain il y a plusieurs mois déjà. Le Paris Saint-Germain semble pouvoir l’accueillir, tout comme le Real Madrid et Manchester United. Les choses semblaient s’être calmées, mais la récente déroute de la Juventus face au Milan AC (0-3), pourrait tout accélérer.

Entre Cristiano Ronaldo et la Juve, c’est fini