Mercato - OM : Longoria prépare une très grosse vente !

Bien décidé à vendre cet été afin de renflouer ses caisses pour se renforcer, l'OM tente de trouver une porte de sortie à Duje Caleta-Car qui possède toujours une belle cote en Premier League.

Cet été, Pablo Longoria compte bien mener une petite révolution au sein de l'effectif de Jorge Sampaoli. Dans cette optique, plusieurs départs sont déjà actés. Valère Germain, Saîf-Eddine Khaoui, Florian Thauvin et Yuto Nagatomo partiront libres tandis qu'Olivier Ntcham et Michaël Cuisance, tous deux prêtés, ne seront pas conservés. Mais des ventes sont également espérées, à l'image de celle d'Hiroki Sakai qui devrait rejoindre les Urawa Red Diamonds au sein du championnat japonais pour environ 1,5M€. Mais l'OM attend des rentrées d'argent bien plus importantes.

L'OM veut placer Caleta-Car en Premier League