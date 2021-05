Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une énorme ouverture Camavinga !

Publié le 12 mai 2021 à 9h15 par A.M.

Dans le viseur du PSG, Eduardo Camavinga devrait bel et bien quitter le Stade Rennais cet été. Le club breton a compris qu'il n'avait plus le choix compte tenu de la situation contractuelle de son joueur.

En quête de renforts au milieu de terrain, le PSG semble avoir fait d'Eduardo Camavinga sa priorité pour cet été. Leonardo aurait d'ailleurs entamé les premières démanches. Auprès de l'entourage du joueur, mais aussi et surtout en s'adressant directement à Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, en marge du déplacement du PSG en Bretagne dimanche. Et visiblement, le club de la capitale a vraiment un joli coup à jouer dans ce dossier.

Rennes s'est résolu à vendre Camavinga