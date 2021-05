Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La solution parfaite pour l’avenir de Griezmann enfin trouvée ?

Publié le 12 mai 2021 à 5h30 par T.M.

Cet été, le FC Barcelone pourrait bien chercher à se séparer d’Antoine Griezmann. Et dans cette quête, une bonne nouvelle vient d’être donnée.

Depuis 2019, Antoine Griezmann est un joueur du FC Barcelone. Et si rejoindre les Blaugrana était un rêve pour le Français, cela a rapidement tourné au cauchemar. En effet, pas vraiment attendu dans le vestiaire, Griezmann a rencontré et rencontre toujours de grandes difficultés pour trouver sa place sur le terrain et démontrer toute l’étendue de son talent. Bien que cela aille mieux dernièrement, cela n’est toujours pas ça et pour le natif de Mâcon, l’avenir pourrait même s’écrire loin du Camp Nou. Cet été, Joan Laporta voit les choses en grand pour le recrutement du FC Barcelone, mais pour cela, il faut faire rentrer de l’argent dans les caisses et se séparer d’Antoine Griezmann permettrait d’encaisser un joli chèque.

Une opération gagnant-gagnant ?

Toutefois, reste à trouver preneur pour Antoine Griezmann. Et compte tenu du contexte actuel, cela pourrait être difficile, d’autant plus que le FC Barcelone n’a pas encore amorti le transfert du Français. Pour cela, il faudrait récupérer 78M€, mais qui pourrait payer une telle somme. Un prétendant pourrait bien se positionner cet été. En effet, selon les informations d’Eduardo Inda, l’Atlético de Madrid et Diego Simeone seraient intéressés à l’idée de rapatrier l’ancienne star des Colchoneros au Wanda Metropolitano. Une bonne nouvelle donc pour le Barça qui pourrait aussi avoir enfin trouver la solution pour se séparer d’Antoine Griezmann, mais aussi pour le Français. En effet, en retournant à l’Atlético de Madrid, là où il a brillé pendant plusieurs années, il retrouverait un rôle central, où tout tournerait autour de lui. A suivre…