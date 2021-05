Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une terrible nouvelle pour ce dossier chaud !

Publié le 11 mai 2021 à 22h10 par Th.B.

Cantonné à un rôle de doublure de Manuel Neuer, Alexander Nübel voudrait quitter le Bayern Munich afin de disposer d’un plus grand temps de jeu. Cependant, l’OM pourrait voir l’AS Monaco lui jouer un sale tour.

Certes, Steve Mandanda a récemment fait savoir à beIN SPORTS qu’il ne se voyait pas quitter l’OM de sitôt ni prendre sa retraite à court terme, Pablo Longoria travaillerait sur sa succession, le champion du monde ayant soufflé sa 36ème bougie en mars dernier. Le président de l’OM se montrerait intéressé par le profil d’Alexander Nübel. Doublure de Manuel Neuer, le portier de 24 ans du Bayern Munich aimerait avoir la chance de faire ses preuves ailleurs, sous la forme d’un prêt de deux ans. À l’OM ? Pas vraiment.

Nübel intéressé par le projet de l’AS Monaco