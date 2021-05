Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria passe à l'action dans ce dossier chaud !

Publié le 11 mai 2021 à 15h10 par A.M.

Bien décidé à mener une petite révolution au sein de l'effectif de l'OM, Pablo Longoria aurait déjà activé plusieurs pistes afin de remplacer Yuto Nagatomo qui ne sera pas conservé cet été.

Une chose est sûre, cet été l'OM devrait dynamiter le marché. Et pour cause, Pablo Longoria n'a jamais caché son intention de mener une petite révolution au sein de l'effectif de Jorge Sampaoli. Arrivé en cours de saison, le technicien argentin devrait d'ailleurs réclamer des joueurs capables de s'intégrer dans son prochain de jeu. Et cela commencera pas remplacer les joueurs qui partiront, et plusieurs d'entre eux ont déjà acté leur départ. Florian Thauvin et Valère Germain ont annoncé qu'ils partiraient tandis que Michaël Cuisance et Olivier Ntcham ne seront pas retenus, tout comme les deux internationaux japonais de l'OM, à savoir Hiroki Sakai, qui devrait s’engager avec avec les Urawa Red Diamonds, et Yuto Nagatomo, qui ne sera pas conservé.

L'OM a déjà plusieurs pistes pour remplacer Nagatomo