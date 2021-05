Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Florenzi réglée pour 40M€ ?

Publié le 11 mai 2021 à 16h15 par B.C.

Alors qu’Hector Bellerin est ciblé par le PSG pour remplacer Alessandro Florenzi, Leonardo serait fixé sur le montant à débourser pour s’attacher les services du latéral droit d’Arsenal.

Prêté par l’AS Roma l’été dernier, Alessandro Florenzi s’est rapidement illustré au PSG avant de se montrer plus discret au fil de la saison. Une baisse de régime qui devrait inciter Leonardo à ne pas lever l’option d’achat de l’international italien. Ainsi, le club de la capitale devra mettre la main sur un nouveau latéral droit cet été, et plusieurs joueurs susciteraient l’attention de Leonardo, à l’instar de Serge Aurier (Tottenham), Emerson (Betis) ou encore Hector Bellerin (Arsenal). The Sun a d’ailleurs confirmé ce lundi l’intérêt du PSG pour le latéral droit espagnol, mais les Gunners n’ont pas l’intention de brader leur joueur.

Arsenal espère 40M€ pour Bellerin